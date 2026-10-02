S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&T Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden M&T Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die M&T Bank-Aktie bei 116,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das M&T Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,861 M&T Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 217,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 187,21 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 187,21 USD, was einer positiven Performance von 87,21 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für M&T Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 31,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at