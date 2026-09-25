S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in M&T Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die M&T Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die M&T Bank-Aktie bei 143,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,803 M&T Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 218,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 263,16 USD wert. Damit wäre die Investition 52,63 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von M&T Bank belief sich zuletzt auf 31,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at