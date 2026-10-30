M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Lukratives M&T Bank-Investment?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das M&T Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die M&T Bank-Aktie bei 122,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das M&T Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,192 M&T Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 835,59 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Papiers am 29.10.2026 auf 224,07 USD belief. Mit einer Performance von +83,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
M&T Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu M&T Bank Corp.
|
30.10.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Ausblick: M&T Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Erste Schätzungen: M&T Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu M&T Bank Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|M&T Bank Corp.
|197,05
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.