M&T Bank Aktie

M&T Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049

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Lukratives M&T Bank-Investment? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in M&T Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das M&T Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die M&T Bank-Aktie bei 122,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das M&T Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,192 M&T Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 835,59 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Papiers am 29.10.2026 auf 224,07 USD belief. Mit einer Performance von +83,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

M&T Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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