M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Rentable M&T Bank-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden M&T Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die M&T Bank-Anteile bei 143,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die M&T Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 69,585 M&T Bank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 215,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 995,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,95 Prozent gesteigert.
M&T Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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