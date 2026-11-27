Vor Jahren M&T Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden M&T Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die M&T Bank-Anteile bei 143,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die M&T Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 69,585 M&T Bank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 215,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 995,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,95 Prozent gesteigert.

M&T Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at