Marathon Petroleum Corporation Aktie

Marathon Petroleum Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Marathon Petroleum-Aktie statt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 144,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,691 Marathon Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 19.08.2026 249,45 USD wert, da der Schlussstand 360,75 USD betrug. Damit wäre die Investition 149,45 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Marathon Petroleum betrug jüngst 102,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marathon Petroleum Corporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Marathon Petroleum Corporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marathon Petroleum Corporation 307,30 -0,55% Marathon Petroleum Corporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen