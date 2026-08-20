Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Investmentbeispiel
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Marathon Petroleum-Aktie statt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 144,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,691 Marathon Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 19.08.2026 249,45 USD wert, da der Schlussstand 360,75 USD betrug. Damit wäre die Investition 149,45 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Marathon Petroleum betrug jüngst 102,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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