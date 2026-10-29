Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Rentable Marathon Petroleum-Investition? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marathon Petroleum-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Marathon Petroleum-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marathon Petroleum-Papier bei 42,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Marathon Petroleum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,354 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 440,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 293,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 929,36 Prozent gleich.

Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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