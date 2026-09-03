Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Lohnender Marathon Petroleum-Einstieg? 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Marathon Petroleum-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 236,295 Marathon Petroleum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 91 446,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 387,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 814,46 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Marathon Petroleum belief sich zuletzt auf 107,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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