Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Investmentbeispiel
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Marriott-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Marriott-Aktie betrug an diesem Tag 267,89 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marriott-Aktie investiert hat, hat nun 0,373 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 125,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 337,24 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,89 Prozent.
Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 88,67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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