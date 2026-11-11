S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marriott-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Marriott-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 291,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Marriott-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,258 Marriott-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 428,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 671,46 USD wert. Damit wäre die Investition 46,71 Prozent mehr wert.

Marriott wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at