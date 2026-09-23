Marriott Aktie

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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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Profitables Marriott-Investment? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marriott-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.09.2023 wurden Marriott-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marriott-Anteile bei 194,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Marriott-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,145 Marriott-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 348,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 790,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,08 Prozent vermehrt.

Marriott wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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