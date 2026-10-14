Marriott Aktie

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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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Marriott-Performance 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Marriott-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marriott-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Marriott-Anteile bei 267,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Marriott-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,732 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 386,35 USD, da sich der Wert einer Marriott-Aktie am 13.10.2026 auf 371,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,63 Prozent angezogen.

Marriott markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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