Marriott Aktie

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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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Investmentbeispiel 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marriott-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Marriott eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Marriott-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Marriott-Anteile an diesem Tag bei 71,94 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Marriott-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,900 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 349,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 858,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 385,81 Prozent vermehrt.

Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 90,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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