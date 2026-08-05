Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Frühe Investition
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2021 wurde das Marriott-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141,72 USD. Bei einem Marriott-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,706 Marriott-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Marriott-Aktie auf 345,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 143,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marriott bezifferte sich zuletzt auf 91,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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