Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Performance unter der Lupe
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Marriott-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 148,09 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Marriott-Aktie investiert hat, hat nun 67,527 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 24 418,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 361,62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,19 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Marriott eine Marktkapitalisierung von 93,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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