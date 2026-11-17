Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Profitables Marsh McLennan Cos-Investment?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marsh McLennan Cos-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,960 Marsh McLennan Cos-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 250,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marsh McLennan Cos bezifferte sich zuletzt auf 98,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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