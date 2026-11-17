Das wäre der Verdienst eines frühen Marsh McLennan Cos-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,960 Marsh McLennan Cos-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 250,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marsh McLennan Cos bezifferte sich zuletzt auf 98,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at