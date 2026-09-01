S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marsh McLennan Cos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Marsh McLennan Cos-Anteile betrug an diesem Tag 67,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 147,514 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 998,23 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Anteils am 31.08.2026 auf 189,80 USD belief. Damit wäre die Investition um 179,98 Prozent gestiegen.

Marsh McLennan Cos wurde am Markt mit 91,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at