S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Marsh McLennan Cos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Marsh McLennan Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 165,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,603 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,66 USD, da sich der Wert einer Marsh McLennan Cos-Aktie am 19.10.2026 auf 188,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 13,66 Prozent gestiegen.

Marsh McLennan Cos war somit zuletzt am Markt 89,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at