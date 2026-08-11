S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Marsh McLennan Cos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 11.08.2025 wurden Marsh McLennan Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 203,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 49,176 Marsh McLennan Cos-Aktien. Die gehaltenen Marsh McLennan Cos-Aktien wären am 10.08.2026 9 382,35 USD wert, da der Schlussstand 190,79 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 6,18 Prozent.

Der Börsenwert von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 91,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at