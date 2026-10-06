Marsh & McLennan Cos Aktie

Marsh & McLennan Cos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Marsh McLennan Cos-Einstieg? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marsh McLennan Cos-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 201,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,967 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 846,48 USD wert. Damit wäre die Investition 15,35 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 81,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marsh & McLennan Cos. Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Marsh & McLennan Cos. Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marsh & McLennan Cos. Inc. 152,80 0,59% Marsh & McLennan Cos. Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen