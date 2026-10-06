Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Lohnender Marsh McLennan Cos-Einstieg?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 201,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,967 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 846,48 USD wert. Damit wäre die Investition 15,35 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 81,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Marsh & McLennan Cos. Inc.
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