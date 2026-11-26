Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Martin Marietta Materials-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Martin Marietta Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Martin Marietta Materials-Anteile 462,00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,216 Martin Marietta Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Martin Marietta Materials-Anteile wären am 25.11.2026 116,13 USD wert, da der Schlussstand 536,54 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 16,13 Prozent.

Martin Marietta Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at