Martin Marietta Materials Aktie

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WKN: 889585 / ISIN: US5732841060

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Martin Marietta Materials-Investment 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Martin Marietta Materials-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Martin Marietta Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 369,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,706 Martin Marietta Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 502,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 361,31 USD wert. Damit wäre die Investition 36,13 Prozent mehr wert.

Alle Martin Marietta Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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