S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Martin Marietta Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Martin Marietta Materials-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Martin Marietta Materials-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Martin Marietta Materials-Papier bei 455,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,937 Martin Marietta Materials-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 139,30 USD, da sich der Wert eines Martin Marietta Materials-Anteils am 05.08.2026 auf 553,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,39 Prozent angewachsen.

Der Martin Marietta Materials-Wert an der Börse wurde auf 33,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at