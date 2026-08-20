Martin Marietta Materials Aktie
WKN: 889585 / ISIN: US5732841060
|Profitabler Martin Marietta Materials-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 192,25 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,202 Martin Marietta Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 535,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 785,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 178,56 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Martin Marietta Materials zuletzt 31,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Martin Marietta Materials Inc.
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