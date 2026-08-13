Martin Marietta Materials Aktie
WKN: 889585 / ISIN: US5732841060
|Rentable Martin Marietta Materials-Investition?
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 385,44 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,259 Anteilen. Die gehaltenen Martin Marietta Materials-Papiere wären am 12.08.2026 141,11 USD wert, da der Schlussstand 543,90 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 41,11 Prozent.
Martin Marietta Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Martin Marietta Materials Inc.
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