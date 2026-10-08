S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Martin Marietta Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Martin Marietta Materials-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 357,80 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,949 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 479,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 387,65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 33,88 Prozent.

Martin Marietta Materials wurde am Markt mit 34,71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at