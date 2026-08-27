S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Martin Marietta Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Martin Marietta Materials-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 27.08.2025 wurde das Martin Marietta Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 616,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,217 Martin Marietta Materials-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (532,18 USD), wäre das Investment nun 8 630,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,70 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Martin Marietta Materials einen Börsenwert von 37,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at