Marvell Technology Aktie

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WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041

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Hochrechnung 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marvell Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Anteile betrug an diesem Tag 67,43 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 148,302 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 218,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 451,43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 224,51 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology belief sich zuletzt auf 207,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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