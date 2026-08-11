Marvell Technology Aktie

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WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041

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Rentabler Marvell Technology-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Marvell Technology-Papier statt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie betrug an diesem Tag 11,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,757 Marvell Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Marvell Technology-Anteile wären am 10.08.2026 1 826,27 USD wert, da der Schlussstand 208,56 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 726,27 Prozent.

Der Börsenwert von Marvell Technology belief sich jüngst auf 191,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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