S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marvell Technology-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Marvell Technology-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.11.2025 wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marvell Technology-Anteile bei 93,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Marvell Technology-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,726 Marvell Technology-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 658,26 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Anteils am 09.11.2026 auf 154,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,83 Prozent vermehrt.

Am Markt war Marvell Technology jüngst 123,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at