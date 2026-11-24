Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Profitabler Marvell Technology-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investierten, hätten nun 1,354 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (144,74 USD), wäre das Investment nun 195,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,97 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology belief sich zuletzt auf 107,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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