Marvell Technology Aktie

Marvell Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marvell Technology-Performance 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marvell Technology gewesen.

Am 13.10.2025 wurde das Marvell Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 89,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,119 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 297,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,42 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Marvell Technology eine Marktkapitalisierung von 241,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marvell Technology

mehr Nachrichten

Analysen zu Marvell Technology

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marvell Technology 239,20 0,34% Marvell Technology

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen