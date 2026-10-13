S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marvell Technology gewesen.

Am 13.10.2025 wurde das Marvell Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 89,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,119 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 297,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,42 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Marvell Technology eine Marktkapitalisierung von 241,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at