Masco Aktie

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WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Profitable Masco-Investition? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Masco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Masco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,52 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,983 Masco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208,05 USD, da sich der Wert eines Masco-Anteils am 13.10.2026 auf 69,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,05 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Masco betrug jüngst 13,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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