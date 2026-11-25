Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Lukratives Masco-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 3 Jahren eingebracht
Am 25.11.2023 wurden Masco-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Masco-Papier bei 59,19 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Masco-Aktie investiert hat, hat nun 1,689 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Masco-Anteile wären am 24.11.2026 143,77 USD wert, da der Schlussstand 85,10 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,77 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Masco eine Börsenbewertung in Höhe von 16,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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