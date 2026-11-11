Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Masco-Anlage unter der Lupe
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Masco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Masco-Papiers betrug an diesem Tag 31,27 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,980 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (84,80 USD), wäre die Investition nun 2 711,86 USD wert. Damit wäre die Investition 171,19 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Masco belief sich zuletzt auf 16,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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