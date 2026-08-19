Masco Aktie

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WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Performance im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Masco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Masco-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 73,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 084,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,47 Prozent zugenommen.

Alle Masco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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