Masco Aktie

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WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Lukrativer Masco-Einstieg? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Masco von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Masco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Masco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 195,925 Masco-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 727,66 USD, da sich der Wert eines Masco-Anteils am 27.10.2026 auf 75,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,28 Prozent vermehrt.

Alle Masco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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