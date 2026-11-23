MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Performance im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der MasterCard-Aktie statt. Zum Handelsende standen MasterCard-Anteile an diesem Tag bei 410,33 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die MasterCard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,244 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MasterCard-Papiers auf 625,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,46 Prozent erhöht.
MasterCard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
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