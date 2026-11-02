S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in MasterCard-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MasterCard-Papier statt. Zum Handelsende standen MasterCard-Anteile an diesem Tag bei 328,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,304 MasterCard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 194,23 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Papiers am 30.10.2026 auf 638,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard bezifferte sich zuletzt auf 560,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at