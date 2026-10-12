MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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Investmentbeispiel 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MasterCard-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das MasterCard-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 101,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MasterCard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,987 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MasterCard-Papiers auf 589,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 581,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 481,24 Prozent vermehrt.

MasterCard war somit zuletzt am Markt 514,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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