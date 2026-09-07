MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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Frühe Investition 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden MasterCard-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 344,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,901 MasterCard-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 680,28 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 04.09.2026 auf 579,21 USD belief. Das entspricht einem Plus von 68,03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MasterCard eine Börsenbewertung in Höhe von 507,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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