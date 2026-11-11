McCormick Aktie

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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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Langfristige Investition 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in McCormick-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,76 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,853 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 020,98 USD wert. Mit einer Performance von +2,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

McCormick wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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