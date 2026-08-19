S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McCormick von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McCormick-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,635 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (55,28 USD), wäre die Investition nun 1 085,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,54 Prozent vermehrt.

McCormick erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at