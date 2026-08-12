S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McCormick von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in McCormick gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das McCormick-Papier bei 85,68 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,167 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,73 USD, da sich der Wert eines McCormick-Papiers am 11.08.2026 auf 52,89 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 61,73 USD entspricht einer negativen Performance von 38,27 Prozent.

Am Markt war McCormick jüngst 14,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at