S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte eine McCormick-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen McCormick-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der McCormick-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,91 USD. Bei einem McCormick-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,945 McCormick-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 47,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 710,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,93 Prozent verkleinert.

McCormick markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at