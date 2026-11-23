McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Profitabler McKesson-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McKesson von vor 3 Jahren abgeworfen
Das McKesson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McKesson-Aktie betrug an diesem Tag 457,45 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,186 McKesson-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 337,81 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 20.11.2026 auf 1 069,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 133,78 Prozent.
McKesson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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