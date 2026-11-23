Investoren, die vor Jahren in McKesson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das McKesson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McKesson-Aktie betrug an diesem Tag 457,45 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,186 McKesson-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 337,81 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 20.11.2026 auf 1 069,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 133,78 Prozent.

McKesson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at