S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McKesson-Aktie Investoren gebracht.

Die McKesson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das McKesson-Papier bei 198,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das McKesson-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,504 McKesson-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 455,19 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 02.10.2026 auf 902,28 USD belief. Damit wäre die Investition 355,19 Prozent mehr wert.

Alle McKesson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at