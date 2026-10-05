McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Lohnender McKesson-Einstieg?
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die McKesson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das McKesson-Papier bei 198,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das McKesson-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,504 McKesson-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 455,19 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 02.10.2026 auf 902,28 USD belief. Damit wäre die Investition 355,19 Prozent mehr wert.
Alle McKesson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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