McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Rentabler McKesson-Einstieg?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätte eine Investition in McKesson von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das McKesson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 442,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die McKesson-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,622 McKesson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des McKesson-Papiers auf 866,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 605,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,05 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von McKesson bezifferte sich zuletzt auf 100,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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