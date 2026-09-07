S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätte eine Investition in McKesson von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in McKesson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2021 wurden McKesson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das McKesson-Papier an diesem Tag bei 205,49 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,664 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 907,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 186,58 USD wert. Mit einer Performance von +341,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von McKesson betrug jüngst 105,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at