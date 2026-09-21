McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Frühe Investition
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätte eine Investition in McKesson von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die McKesson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die McKesson-Aktie letztlich bei 698,31 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,432 McKesson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 874,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,52 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 252,52 USD, was einer positiven Performance von 25,25 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte McKesson einen Börsenwert von 101,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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