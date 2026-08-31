McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Langfristige Performance
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 31.08.2023 wurden McKesson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das McKesson-Papier bei 412,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das McKesson-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,425 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 893,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 166,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116,67 Prozent erhöht.
McKesson war somit zuletzt am Markt 104,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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